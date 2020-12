Indetto il bando per individuare il nuovo dirigente del Terzo settore

Non si sono ancora spente le eco dell’ultimo consiglio comunale, quello abbandonato dalle opposizioni perché le delibere all’ordine del giorno erano state giudicate illegittime per la firma che accompagnava gli atti firmati dal Dirigente messo in quiescenza per raggiunti limiti d’età, che arriva il bando emesso dal Comune per individuare il nuovo Dirigente del terzo settore. «Il Comune di Giovinazzo – si legge nel comunicato stampa diffuso - ha pubblicato l’avviso per individuare il nuovo dirigente del III Settore, Gestione del Territorio, considerato che l’ing. Cesare Trematore è in quiescenza. Nonostante fosse in pensione, Trematore ha comunque accettato di dirigere il Settore, a titolo gratuito, per permettere al Comune di poter attivare la procedura di selezione per il nuovo dirigente». Il bando, pubblicato all’albo pretorio a far data dal 16 dicembre, prevede l’assunzione del Dirigente per il settore Gestione del territorio a tempo pieno e determinato per tre anni. La pubblicazione del bando è anche l’occasione per Depalma per chiarire che nel frattempo era intenzione della sua amministrazione di non rallentare l’iter delle opere programmate. «Leggo con rammarico le accuse pretestuose dell’opposizione – è stato il commento del sindaco -Il nostro Comune ha adottato un atto, simile a tantissimi altri Comuni, chiedendo un parere alla Corte dei Conti proprio perché la materia è controversa. In virtù di quanto espresso dalla Corte dei Conti, abbiamo avviato la procedura per individuare subito il nuovo dirigente senza però determinare alcun rallentamento nella macchina dell’Ufficio Tecnico che in questi mesi sta lavorando incessantemente per raggiungere obiettivi strategici come l’indizione delle gare relative ai lavori della scuola G.Marconi, della ristrutturazione del Cavalcaferrovia, degli asfalti cittadini, degli impianti termici di tutte le scuole, degli interventi straordinari di efficientamento energetico e di pubblica illuminazione, delle ristrutturazioni in corso dei due Palasport e della Cittadella della Cultura, nonché lo snodo cruciale della Casa di Riposo». E dopo il lungo elenco di opere pubbliche he si andranno a realizzare, Depalma cogli l’occasione per ringraziare Trematore ma con una punta polemica nei confronti delle opposizioni. «Colgo l’occasione – è scritto nel comunicato - per ringraziare sin da ora l’ing. Trematore per la grande disponibilità, professionalità e dedizione mostrata in questo periodo di notevole difficoltà e di estrema delicatezza. È stata la sua migliore riposta alle tante accuse, ingiuste e immeritate, rivolte alla sua persona». Accuse che per la verità non sono mai state rivolte alla persona, piuttosto al ruolo che ha ricoperto negli ultimi mesi, in quanto collocato a riposo. «Purtroppo – è il refrain di Depalma - le opposizioni preferiscono l’ostruzionismo sfrenato, godono nell’immaginare una città ferma e bloccata pur di arrecare un danno alla nostra Amministrazione e soprattutto amano trasformare l’aula consiliare in un’aula di giustizia. La città va avanti, se ne facciano una ragione».