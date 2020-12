Per Pd e Pva è stato un Consiglio Comunale «fuori legge»

«Il Consiglio comunale andato in scena venerdì 12 dicembre 2020 passerà alla storia come la seduta consiliare con il maggior numero di violazioni di legge, statutarie e regolamentari della storia della massima assise cittadina». Così si legge in un comunicato stampa congiunto a firma del Partito Democratico e Primavera Alternativa. I due partiti di opposizione avevano presentato delle pregiudiziali in apertura di seduta circa la legittimità degli atti da discutere. Perché tutti i punti all’ordine del giorno erano accompagnati da pareri tecnici firmati dal dirigente del Terzo settore ormai collocato in quiescenza per raggiunti limiti d’età. «La violazione più clamorosa – si legge nel comunicato – è proprio nel collocamento a riposo del dipendente pubblico a far data dal 3 ottobre scorso. Ma il Ministero della Pubblica amministrazione vieta espressamente la possibilità di conferire incarichi dirigenziali a soggetti collocati a riposo per i limiti d’età raggiunti». Un divieto espresso anche dalla Corte dei Conti a cui il Comune di Giovinazzo si era rivolto con un quesito sul tema. «Dinanzi ad un parere così chiaro – si legge nel comunicato - per di più richiesto dallo stesso Sindaco, sarebbe stato lecito attendersi un dietrofront ed il ripristino della legalità; ed invece questa spregiudicata maggioranza, anziché richiedere al Sindaco di conformarsi al parere della Corte dei Conti, ha deciso di convocare in fretta e furia un consiglio comunale incentrato esclusivamente su vicende urbanistiche, con atti e pareri tecnici redatti proprio da quel dipendente in quiescenza a cui non poteva essere conferito l’incarico dirigenziale per raggiunti limiti di età». Ci sarebbero poi altre violazioni, secondo gli autori del documento. «I consiglieri di maggioranza hanno deciso di convocare illegittimamente la Commissione Urbanistica senza rispettare i termini previsti dallo Statuto Comunale e dal Regolamento del Consiglio Comunale e non mettendo a disposizione dei consiglieri comunali una parte della documentazione dei punti da discutere nelle 48 ore precedenti alla seduta di Consiglio. A nulla è servita la proposta di rinvio del consiglio comunale formulata da tutti i consiglieri comunali di opposizione onde consentire di porre rimedio a tali illegittimità, con la quale oltre alle violazioni di legge, Statuto e Regolamento, si evidenziava anche che nessuno dei punti all’ordine del giorno fosse urgente e non procrastinabile». «Perché richiedere un parere alla Corte Conti e poi non prenderne atto? –si chiedono i due soggetti politici - Perché tanta fretta di approvare ordini del giorno non urgenti, per di più inficiati da così tante violazioni di legge? Cosa spinge i consiglieri di maggioranza ad alzare la mano, sempre e comunque, anche dinanzi a violazioni di legge certificate finanche dalla Corte dei Conti? Contrastare atti illegittimi significa agire nell’interesse della comunità e che continueremo a farlo, sia nell’aula del Consiglio comunale, sia nelle opportune sedi, anche giudiziarie» la conclusione. Se il comunicato a firma di Pd e Pva riferisce degli aspetti tecnici di un consiglio comunale che secondo loro non si sarebbe dovuto celebrare in quel momento, la nota più di colore arriva dal Comitato per la Salute Pubblica, che oltre ad entrare nel merito della vicenda si sofferma su quelle che è stata la discussione che ha preceduto al seduta di Consiglio. La discussione sulla pregiudiziale proposta dai consiglieri di opposizione che infine si è tenuta in forma segreta. «So cos’ ‘e pazze! Scrive il Comitato parafrasando Peppino De Filippo - Un consiglio comunale “parecchio pazzo”. Accogliendo il rilievo del solito consigliere comunale, ex sindaco, a digiuno di ogni conoscenza regolamentare, si andava a finire in seduta segreta nella discussione sulla pregiudiziale, presentata da tutti i consiglieri dell’opposizione. Col risultato che i cittadini di Giovinazzo non sanno cosa pensano i consiglieri comunali tutti sulla legittimità o meno di un incarico dirigenziale assegnato ad un pensionato. Il tutto poi – riferendosi al prosieguo dei lavori, terminata la seduta segreta - proseguiva rigettando la pregiudiziale presentata dall’opposizione, costretta così ad abbandonare i lavori del Consiglio, e con l’approvazione dei vari punti all’ordine del giorno illustrati anche dal dirigente in questione. Come andrà a finire? Vedremo. Probabilmente a cavolo, in illegittimità generali. Ma è tutto normale quando a prevalere è la pazzia».