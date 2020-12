Consiglio illegittimo? La pregiudiziale delle opposizioni respinta dalla maggioranza

Una pregiudiziale discussa in forma segreta, proposta da Primavera Alternativa e dal Pd, ma non accolta dai gruppi di maggioranza in Consiglio comunale, ha visto l’abbandono dei lavori da parte delle opposizioni. È cominciata così la seduta della massima assise cittadina, incentrata tutta su temi ambientali e di urbanistica. L’oggetto della pregiudiziale la richiesta di rinvio dei quattro punti all’ordine del giornoper «violazioni di Legge, di Statuto e Regolamento». Le violazioni sarebbero nella presunta illegittimità dei pareri di regolarità tecnica, espressi dal Dirigente del Terzo settore, quello dei servizi al territorio. Perché, questa la motivazione, il Dirigente, «collocato in quiescenza, ma titolare di un incarico a titolo gratuito dall’agosto del 2020, per la durata di tre mesi con possibilità di proroga, contraddice quanto espresso dal Ministro per la semplificazione che vieta l’attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti collocati in quiescenza per i raggiunti limiti d’età». Limiti d’età, e quindi il pensionamento del Dirigente, certificato dal Comune di Bari con una propria delibera il 20 luglio 2020, e certificata il 25 novembre del 2020 dalla sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti. Corte a cui il Comune di Giovinazzo ha chiesto un parere, visto che la convocazione del Consiglio comunale con i quattro punti all’ordine del giorno accompagnati dai pareri del Dirigente è datato il 7 dicembre. Sulla questione il Comune ha voluto porre il quesito, circa la legittimità degli atti firmati dal Dirigente alla Corte dei Conti. La Corte, entrando nel merito della vicenda scrive che «alle amministrazioni è fatto divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza, a soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza, per incarichi dirigenziali o direttivi». Il divieto espresso riguarda sempre il limite d’età raggiunto per il pensionamento dei dipendenti pubblici. Rispetto all’intera vicenda la discussione che ne è seguita è stata a «porte chiuse». Nulla si sa delle interpretazioni sostenute dalla maggioranza per il prosieguo del consiglio comunale. La riunione è poi proseguita con il ritiro delle opposizioni dai lavori perché, come ha spiegato il consigliere Gianni Camporeale (Pd), «non possiamo partecipare a un consiglio comunale che potrebbe essere invalidato per le illegittimità espresse in apertura di seduta».