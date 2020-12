«La nostra città Giovinazzo» muove i primi passi verso le amministrative del 2022

Manca più di un anno alla prossima tornata elettorale che deciderà quale dovrà essere la nuova amministrazione comunale di Giovinazzo, e la politica comincia a muovere i suoi primi passi. A rompere gli indugi, in vista di quell’importante appuntamento, è il movimento politico «La nostra città Giovinazzo». Di recente formazione, il movimento dichiara di aver raggiunto un accordo di coalizione, bassato su un programma condiviso, con il Centrosinistra attualmente all’opposizione in Consiglio Comunale. Le proprie intenzioni il movimento politico le esprime attraverso un comunicato stampa. «In questi anni di mal governo cittadino – si legge - gli interessi generali del bene comune sono stati assolutamente accantonati, il lavoro e lo sviluppo economico sono rimasti fuori da ogni scelta programmatica, la politica ambientale è stata ignorata, l'arte e la cultura cittadina non sono state valorizzate al meglio se non con lo svolgimento di eventi spot. La nostra azione politica è stata di controllo prima, e di opposizione dopo, all'amministrazione Depalma. Dopo 10 anni di amministrazione Depalma e della sua squadra, siamo ancora più fortemente convinti che Giovinazzo abbia bisogno di un reale cambiamento per una Città nuova. Ed è per ciò che "La nostra città Giovinazzo" ha dato la sua disponibilità e intende avviare un percorso comune con la coalizione di Centrosinistra, che in questi anni ha saputo, con forza e determinazione, contrastare il mal governo e la cattiva gestione del bene comune e degli interessi dei cittadini di Giovinazzo. Siamo pronti ad iniziare sinergicamente un nuovo percorso programmatico e organizzativo con essa, che possa porsi l'obiettivo di costruire una coalizione politica aperta e larga con l'impegno di tanti».