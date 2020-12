Non tutta la Puglia può essere «zona gialla»

Il presidente della Regione Michele Emiliano chiede che parte della Puglia rimanga in zona arancione. In particolare le province di Foggia, della Bat, e parte dell’area metropolitana, quella che ricade in zona Murgiana. Emiliano torna sulla su idea, espressa già al Ministro della Salute, Roberto Speranza, ma evidentemente rimasta inascoltata, indicando proprio in quelle aree i maggiori problemi di tenuta del servizio sanitario nel far fronte al Covid 19. «Sottoporremo la bozza dell’ordinanza al Ministro- ha scritto Emiliano sulla sua pagina social – perché insieme al Governo assicuri i ristori a quelle aziende che avranno limitazioni operative a causa della proroga della zona arancione. L’eventuale ordinanza a mia firma prenderà efficacia nella prossima settimana con il dovuto preavviso». Secondo Emiliano, non ci sono sufficienti garanzie per la tenuta di alcuni territori. Per questo chiede di diversificare le zone pugliesi. «Gli operatori sanitari – scrive ancora il Presidente - sono stanchi e non possiamo pensare di lasciare solo agli ospedali il compito di fronteggiare la situazione. Anche molti sindaci lamentano la difficoltà delle Forze dell’Ordine di far rispettare ai cittadini le norme anticovid». Intanto Emiliano ha firmato l’ordinanza che «assegna ai medici di famiglia e i pediatri di libera scelta il compito di assistere i positivi Covid presso il loro domicilio, di effettuare tamponi e di mettere in isolamento fiduciario i contatti stretti dei positivi in coerenza con l’accordo firmato con la maggioranza delle organizzazioni rappresentative dei medici convenzionati».