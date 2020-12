«Lo sport è economia, occorre dialogo e sinergia con assessorati regionali e agenzie turistiche»

Lo sport come volano strategico per l’economia della Regione oltre che come pratica salutare finalizzata al benessere dei cittadini. È questo il senso di una missiva, a firma di Tommaso Depalma in qualità di delegato Anci Puglia per la mobilitàalternativa e corretti stili di vita, e di Domenico Vitto, presidente Anci regionale, inviata al Presidente Michele Emiliano. «Lo sport e la sua interazione con salute, turismo ed economia per la Puglia», l’oggetto della lettera che vuole puntualizzare quelle che sono le criticità in relazione alla pratica sportiva vista come forma di prevenzione a tutto tondo e come valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico ed economico. «Le attività finora svolte sono state molto utili ed efficaci, ma assolutamente sottovalutate – si legge nella lettera - E hanno evidenziato una serie di criticità operative nell’ambito della struttura amministrativa regionale e delle sue agenzie turistiche. Riteniamo non più procrastinabile una programmazione stringente che ponga in stretta correlazione il mondo sportivo con le attività di prevenzione sanitaria e di prevenzione del disagio giovanile, ma risulta altrettanto importante e strategico promuovere eventi sportivi sia agonistici sia amatoriali che sviluppino strategie di attrattività territoriale per il turismo e la valorizzazione dei prodotti enogastronomici della dieta mediterranea. Da sindaci e da operatori di frontiera, ci siamo resi conto del grande potenziale inespresso dell’Ente regionale per via della mancanza di sinergia e collaborazione dei vari settori e dei vari uffici che operano in modo autoreferenziale senza dialogare spesso fra loro né con gli stakeholders né con gli operatori del territorio. Ed è un vero peccato lasciar morire tanti bei progetti per la pigrizia di funzionari comodi sulle loro poltrone, con i loro lauti compensi». Anomalie che Depalma e Vitto non vogliono elencare ma passano alla proposta di «creare una cabina di regia che possa coordinare le strategie operative e la programmazione fra gli Assessorati allo Sport, alla Salute, alle Infrastrutture e al Turismo». L’intento è quello di avanzare a Emiliano «spunti e idee da analizzare nell’intento di elaborare una programmazione regionale nella quale siano coinvolti tutti i protagonisti dei vari settori, dagli operatori turistici al mondo sportivo, dai produttori enogastronomici al mondo sanitario e a quello scolastico, senza tralasciare chi opera nel sociale e da anni promuove lo sport come contrasto a forme di disagio e di devianza».