«Contributi alle associazioni: quale è il criterio?»

«È una piccola storia ignobile». Così scrive il Comitato per la salute pubblica parafrasando una canzone di Francesco Guccini. E la «storia ignobile» è tutta nell’elargizione di contributi economici alle associazioni culturali per le loto attività passate. Contributi a pioggia, ma con le gocce che cadono non uniformemente o a sostegno della qualità delle proposte culturali. «Sono appena comparse all’Albo pretorio 6 delibere del 30 novembre – scrive il Comitato - tutte nuove di zecca, decise dalla nuova Giunta, appena varate qualche ora prima dell’ultimo Consiglio comunale. Tutte prese, quasi a fotocopia, su relazione dell’assessore alla Cultura dottoressa Cristina Piscitelli. Vista la numerazione è probabile ve ne siano altre, non ancora pubblicate. Ma quelle appena consultate bastano per esprimere un giudizio di piena riprovazione. In pratica, si è approfittato di una infornata di delibere con contributi straordinari per vecchi eventi del 2019 per fare un grosso regalo agli amici di “Culturaly”, l’associazione già beneficiaria di molteplici contributi per l’organizzazione di vari eventi: dalla estiva “Festa della Musica”, all’invernale “Festa di S. Antonio Abate” o “Festa dei Fuochi”». Come si evince dalle delibere pubblicate, l’associazione citata ha potuto beneficiare di oltre 23mila euro per l’organizzazione degli eventi proposti. A cui si sono aggiunti altri 3mila euro per il pagamento della Siae e per l’ospitalità ai rappresentanti di Guastalla, la città gemellata con Giovinazzo che è da qualche anno sempre presente con un suo stand ai Fuochi di Sant’Antonio. «Ma l’associazione “Culturaly” – scrive il Comitato – che ha nell’ex assessore Sala la sua presidente, già a febbraio aveva presentato una nota spese chiedendo un contributo aggiuntivo». Contributo aggiuntivo che è stato deliberato appunto il 30 novembre, di altri 5mila euro. «Qual è il criterio di ripartizione dei fondi pubblici individuato dall’assessore Piscitelli? – chiede il Comitato – Soprattutto paragonando i contributi che altre associazioni hanno ricevuto. Mai più di 500 euroe in qualche caso 300 euro. Con il paradosso che la Fidapa, per ben 2 eventi, entrambi del 2019, uno in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” e l’altro per il “Concerto di Natale” ha ricevuto ben 111 euro. Ecco come buttare i soldi dalla finestra allegramente per scopi di parte. E il tutto in tempi di Covid, con le necessità straordinarie per provvedere a tanti cittadini in totale emergenza».