Anche l’ittoturismo potrà beneficiare del decreto ristori

Ristori economici non solo per gli agriturismo ma anche per le aziende che si occupano di ittutorismo, cioè per chi unisce la pesca alla gastronomia in chiave turistica. Lo comunica la parlamentare Francesca Galizia che ricorda come la misura sia stata introdotta nell’ultimo decreto ristori. «I pescatori-ristoratori – si legge nel comunicato diffuso – potranno ricevere anch’essi al pari di altre categorie i contributi a loro messi a disposizione dal #FondoRistorazione, utilizzabili per l’acquisto di prodotti 100% Made in Italy». Le domande per ottenere il contributo potranno essere presentate fino al 15 dicembre attraverso il sito www.portaleristorazione.it, o presso gli sportelli degli uffici postali, allegando le fatture degli acquisti di prodotti agroalimentari italiani, effettuati dal 14 agosto in poi. «Sono felice che un’altra risposta importante alle numerose richieste avanzate da parte del settore sia arrivata – ha commentato Galizia - Essa andrà senz’altro a favorire ulteriormente il comparto agroalimentare, che come ben noto costituisce attualmente la realtà economica di punta del nostro Paese ed in particolare modo della nostra Puglia».