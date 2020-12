Sostegno agli affitti: pubblicati due bandi sul sito istituzionale del Comune

Al classico bando pubblicato ogni anno, per il sostegno dei fitti, quest’anno se ne aggiunge un altro, sempre a sostegno dei fitti, dettato dalla situazione epidemiologica, e destinato alle famiglie in difficoltà. Entrambi i bandi sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune e si differenziano per la causale da indicare per aver diritto a una delle due misure economiche. «Quest’anno – ha affermato l’assessore ai servizi sociali, Michele Sollecito - sono stati pubblicati due bandi in ossequio a quanto stabilito dalla Regione Puglia. Il primo bando è quello classico che viene pubblicato ogni anno quale sostegno a coloro che abitano in locazione. Il secondo bando è invece dedicato quale contributo alle persone e famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto a causa del Covid-19». Tutti i dettagli sono consultabili negli avvisi pubblici. I modelli di domanda sono scaricabili dal sito del Comune oppure si possono richiedere all’Ufficio Relazioni con il Pubblico al piano terra di Palazzo di Città. La scadenza per consegnare la domanda di entrambi i bandi è il prossimo 21 dicembre alle ore 12.00.