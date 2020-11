Extra cashback, un premio in vista del Natale

Secondo le intenzioni del Governo sarà l’8 Dicembre la data in cui prenderà il via il cashback, il meccanismo di rimborso parziale delle spese effettuate tramite strumenti tracciabili.

Per il mese di Dicembre è stata messa a disposizione degli utenti la somma massima di 150 euro di cashback, a patto di effettuare almeno 10 operazioni con carte o app.

Solo per lo shopping di Natale, dunque, è previsto un premio pari a quello che la misura stanzia a regime per un intero semestre.

Un provvedimento che diventa una spinta ai consumi presso i negozi fisici, visto che il commercio on-line non è inserito nel programma (a meno che non si tratti di ordini online e pagamento con Pos o app alla consegna a casa).

Per il primo rimborso di Dicembre è previsto un pagamento già a febbraio, con un plafond di circa 230 milioni da ripartire in caso di eventuale eccedenza delle richieste.

Per aderire al programma, su base volontaria, bisognerà esser maggiorenni residenti in Italia e fare l'iscrizione attraverso l'app IO (accessibile con Spid), caricare il proprio codice fiscale e l'Iban per ricevere il rimborso e indicare gli strumenti di pagamento che si candidano al programma.

I primi 100.000 a fare più acquisti avranno 1.500 euro ogni 6 mesi. Quindi con il cashback e il super cashback si possono mettere insieme 3.300 euro di rimborsi, che salgono a 3.450 - come ha fatto filtrare Palazzo Chigi nel fine settimana - considerando l'extra di dicembre.