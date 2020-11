Natalie Marzella nominata assessore. In consiglio comunale gli subentra Vito Favuzzi

A distanza di 24 ore dalla pubblicazione sull’albo pretorio del decreto con cui il sindaco Tommaso Depalma avocava a sé alcune delle deleghe lasciate libere dalla dimissionaria Antonella Colaluce, arriva la comunicazione ufficiale della nomina del nuovo assessore che prenderà il posto dell’ex titolare del Bilancio comunale. È Natalie Marzella, già consigliera comunale eletta nelle liste di Città del Sole, a cui il sindaco affida le deleghe alle Politiche giovanili, alla Digitalizzazione, alla Protezione civile e alle Partecipate comunali. Quindi il primo cittadino mantiene per sé la delega al Bilancio, ma anche quella all’Urbanistica che nella rassegnazione di tutti i settori amministrativi viene sottratta all’assessore Salvatore Stallone, a cui vengono riassegnate le deleghe alla Polizia Locale, alle Attività produttive, alla Promozione del centro storico, al Personale e all’ambiente. E in questa rassegnazione all’assessore alla Cultura, Turismo e Contenzioso, Cristina Piscitelli, viene assegnata anche al delega alle Pari Opportunità. In questo rimpasto, il posto vacante lasciato dalla Marzella, verrà occupato da Vito Favuzzi, primo dei non eletti nella lista di Città del Sole. La surroga ufficiale avverrà il 30 novembre, data fissata per il prossimo consiglio comunale. «Mi preme ringraziare prima di tutto il sindaco Depalma e l' intera maggioranza per la fiducia e la stima che hanno dimostrato nei miei confronti - è la prima dichiarazione dell’assessore Marzella - Mi accingo a ricoprire questo incarico con un enorme senso di responsabilità nei confronti di tutti i cittadini, visto il momento drammatico che stiamo vivendo. In questi mesi così difficili ho potuto constatare il valore e il ruolo chiave della Protezione Civile sul nostro territorio. Sarà un onore prendermi cura di questi ambiti, rinnovo il mio impegno a servizio dell' intera comunità».