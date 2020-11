Piccolo rimpasto nella Giunta, gli assessori si riducono a quattro

Proprio ieri, sull’albo pretorio del Comune di Giovinazzo è apparsa un decreto a firma del sindaco Tommaso Depalma che riassegna alcune deleghe assessorili. Dopo un mese dalle dimissioni dell’assessore al bilancio Antonella Colaluce, il sindaco avoca a sé quella delega, in attesa forse, di trovare la figura giusta per quell’assessorato. E per giusta significa individuare una persona che soddisfi tutte le componenti della maggioranza, che garantisca tutti i delicati equilibri tra le forze politiche che sostengono l’amministrazione comunale. Equilibri venuti meno, secondo i più accreditati rumors, subito dopo la tornata elettorale per la elezione del Consiglioregionale. Voci di corridoio che troverebbero conferma nella sottrazione a Salvatore Stallone della delega all’Urbanistica, delega che Depalma, ha tenuto per sé. Troppe deleghe, e anche di peso, nelle mani del solo sindaco, per immaginare che quest’ultimo scorcio di mandato fili via così. «È tutto un rumore di sciabole, colpi bassi e ammazzamenti – ipotizza ironico il Comitato per la salute pubblica interpretando i dissidi all’interno della maggioranza che trapelano da Palazzo di città - Si stanno consumando grandi giochi. Sembra proprio che vi saranno defenestramenti clamorosi. Grossi nomi che faranno rumore con la loro caduta. E si annunciano nuove entrate in Giunta. Ma questa volta senza volti nuovi. Di conseguenza bisognerà ritoccare anche il Consiglio comunale». Il riferimento è all’ipotesi che sia un attuale consigliere comunale a entrare in giunta, e di conseguenza si libererebbe un posto in Consiglio per i primi tra i non eletti. Manovre che secondo il «Comitato» sarebbero tutto tranne che trasparenti. Quella «casa di vetro» che invece sarebbe torbida. «Mai come in questi giorni – scrive il Comitato -Tommaso Depalma è muto e silenzioso, nonostante le emergenze politiche, urbanistiche ecc. Parla solo di Covid. Della pandemia che scuote le fila della sua maggioranza nemmeno una parola». L’attesa, per avere chiara la composizione della Giunta e del Consiglio comunale, se dovessero arrivare le novità sottaciute, è tutta riposta nella prossima riunione della massima assise cittadina. Quando? Ancora non si sa. «Prima o dopo Natale? - chiede il Comitato – speriamo di farcela per l’anno nuovo». Con l’anno nuovo ci saranno da gestire ancora i fondi stanziati per far fronte alla pandemia, ma ci sono emergenze come quella della C3 che dovranno essere risolte dopo la sentenza del Consiglio di Stato. Per questo ci sarebbe bisogno di una giunta che lavori a pieno ritmo.