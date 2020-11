Anche Giovinazzo avrà il suo sportello antiviolenza

Sarà inaugurato questa sera alle 18, lo sportello antiviolenza al piano terra del comune di Giovinazzo. La su apertura avviene in occasione della «Giornata internazionale contro la violenza sulle donne» che si celebra come ogni anno il 25 novembre. Il progetto è parte dell’ambito territoriale Molfetta – Giovinazzo per i servizi sociali, che ha sottoscritto una convenzione con il centro antiviolenza «Pandora», rappresentato dall’avvocato Valeria Scardigno. Lo scopo è quello di estendere le attività del centro anche nel comune di Giovinazzo. Il fenomeno della violenza contro le donne, attestato dai continui episodi di cronaca, è cresciuto esponenzialmente in questi mesi, a causa della pandemia da Covid 19. La convivenza forzata ha favorito le già gravi condizioni di abuso, violenza e isolamento delle vittime. L’affrancamento delle donne da questi soprusi ha bisogno di essere supportato da strutture capaci di renderle consapevoli e quindi di liberarsi dalla condizione di sudditanza. Un percorso complesso che però è favorito dagli strumenti normativi oggi disponibili. «Grazie al lavoro avviato dall’assessore uscente alle Pari Opportunità, Antonella Colaluce, e d’intesa con l’assessore alla Cultura, Cristina Piscitelli – ha commentato l’assessore ai servizi sociali Michele Sollecito - possiamo avere anche nella nostra città un fondamentale strumento di sensibilizzazione e soccorso per tutte le donne che vivono situazioni delicate e di violenza. In questa occasione, l’Amministrazione comunale ha altresì sostenuto l’iniziativa dell’associazione Fidapa di Giovinazzo ricordando il numero anti-violenza attraverso materiale pubblicitario, illuminando i siti della città dedicati alle donne vittime di violenza e illuminando, a partire dalle ore 18.30 di oggi un edificio nella piazza principale di Giovinazzo con una immagine rappresentativa della ricorrenza». Lo sportello sarà aperto il martedì dalle 17:30 alle 19:30 e il venerdì dalle ore 11 alle ore 13.