Quando la mancata efficienza diventa una scusa

Sta per essere celebrato il Consiglio comunale. All’ordine del giorno tre punti, tutti riguardanti debiti fuori bilancio che il Comune dovrà onorare per diatribe legali. Uno di questi riguarda la sentenza del Consiglio di Stato che ha visto soccombere il Comune nei confronti di un consigliere comunale che aveva chiesto e ottenuto, ma in ritardo, l’accesso ad atti pubblici. Una questione su cui il circolo locale di Forza Italia, con il suo consigliere comunale, si è espresso più volte, forse impropriamente. Perché se è vero che un partito di maggioranza deve difendere l’operato della amministrazione di cui fa parte, è anche vero che le risposte a riguardo sono attese più al sindaco a dalla giunta, piuttosto che da un rappresentante di un partito politico. Espressioni che sono proseguite anche alla vigilia della seduta della massima assise comunale, con giustificazioni che lasciano alquanto perplessi. E con una chiosa che sembra aggravare ancor di più quanto espresso. «Lascio ai cittadini emettere la loro sentenza» è la dichiarazione del consigliere di maggioranza. Su cosa? Su un accesso agli atti chiesto e ottenuto dallo stesso consigliere con 30 giorni di ritardo, senza per questo ricorrere alla giustizia amministrativa per chiederne conto. Sul quel «lascio ai cittadini la sentenza» è intervento il Comitato per la salute pubblica. «Da cittadini – scrive il Comitato – emettiamo la nostra sentenza: non abbiamo mai sentito una stupidaggine più grande sulla bocca di un consigliere di maggioranza. Quando mai un esponente di maggioranza avrebbe bisogno di ricorrere addirittura al TAR per sanzionare una mancanza dell’amministrazione di cui fa parte? Non gli basterebbe minacciare di ritirare la fiducia e il proprio voto? Non sta per caso in quegli uffici giorno e notte a decidere assieme agli altri cosa fare e dove e come?». A dirla tutta, denunciare in questo momento quel forte ritardo nella consegna dei documenti richiesti a cui ogni consigliere comunale deve avere accesso, sembra essere più una scusa puerile per giustificare una mancata efficienza degli uffici. Un dato su cui riflettere per «aggiustare il tiro», altro che giustificare.