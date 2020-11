La C3 è un fallimento amministrativo che pagherà tutta la città

«Fu un atteggiamento politico insensatamente distruttivo che generò una deliberazione di consiglio comunale illegittima, approvata con la solita superficialità dai consiglieri di maggioranza nonostante le decine di diffide inoltrate nel 2015 da tanti giovinazzesi». Così scrivono in un comunicato congiunto il Partito democratico, Primavera Alternativa, Sinistra Italiana e Articolo 1. Il riferimento è a quel piano particolareggiato approvato nel 2009 e annullato nel 2015, relativo alla zona di espansione a monte del tracciato ferroviario, la C3, finito sui banchi del Consiglio di Stato che di fatto ha riportato la zona di espansione al suo progetto originario. «È l’ennesima bocciatura, senza appello, per questa maggioranza, che riporta indietro nel tempo le lancette amministrative dell’urbanistica – si legge nel comunicato - Il consueto triste gioco dell’oca in cui la sciatteria e l’incuria amministrativa e politica di Depalma, Sollecito e Stallone fanno perdere tempo e denaro a tutta la città». C’è anche la redazione del piano particolareggiato che, per effetto della sentenza del Consiglio di Stato, contiene delle inesattezze a che quindi è da rivedere. Altri costi aggiuntivi per la comunità giovinazzese. «Con il rischio – si legge nella nota - più che concreto, di essere esposti a richieste risarcitorie milionarie di imprese e di cittadini, i cui diritti sono stati ingiustamente lesi dalla delibera di Consiglio comunale resa nulla». E come effetto collaterale, c’è tutta l’urbanistica di Giovinazzo che è ferma al palo. «Un fallimento politico ed amministrativo ora certificato anche dalla giustizia amministrativa – continua la nota - dolosamente taciuto alla cittadinanza e, soprattutto, ai proprietari dei suoli ricompresi nella C3. Per questo che chiediamo alla maggioranza, facendo proprie le istanze di tantissimi giovinazzesi, di dire alla città cosa intende fare ora che il Consiglio di Stato ha definitivamente riabilitato il Piano Particolareggiato della zona C3». Risposte a cui i cittadini hanno diritto, visto che per anni, i proprietari di quei suoli sono stati vessati da una tassazione Imu elevata, oltre a coloro che si costituirono in cooperativa per l’acquisto e la costruzione di immobili per abitazione. Costi e investimenti cancellati insieme ai piani particolareggiati approvati nel 2009. «I Giovinazzesi – conclude la nota - hanno diritto di sapere, in maniera chiara ed in tempi brevissimi, se la maggioranza è ancora intenzionata a procedere all’annullamento del Piano Particolareggiato della C3. Se non sono capaci di dare risposte immediate alla città, che si dimettano».