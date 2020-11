«L’amministrazione faccia il massimo per la didattica integrata a distanza»

«Abbiamo fatto un’analisi molto dettagliata sui casi per fascia di età e, non vorrei dirlo, ma già dopo una settimana dalla sospensione della didattica in presenza abbiamo visto una lieve flessione dei casi nella fascia di età scolare». È la posizione ormai nota di Pierluigi Lopalco, che difende le ordinanze del presidente Michele Emiliano. Così come è nota la polemica tra il Governatore e la Ministra Lucia Azzolina circa l’apertura delle scuole alla didattica in presenza per le scuole dell’obbligo. Ma in tutto questo quel che poco viene considerata è la capacità o meno delle scuole di offrire connessioni internet sufficienti per garantire la didattica sincrona, quella auspicata da Emiliano, agli alunni che decidono di seguire le lezioni da casa. Non la Dad, come è successo durante la prima ondata del Covid, ma le connessioni che assicurano lo svolgimento delle lezioni contemporaneamente in presenza e a distanza. E su questo è intervenuto il Partito Democratico di Giovinazzo che, premettendo di non voler entrare in polemica, non in questo momento, sottolinea le difficoltà degli istituti scolastici locali che non sono serviti da una adeguata rete internet. «Crediamo – si legge in un comunicato - che sia più opportuno e utile evidenziare quanto sia fondamentale e primaria la necessità che sia la componente politica e scolastica, sinergicamente, a trovare il modo più celere per garantire il diritto allo studio in maniera equa a tutti gli studenti, anche per coloro che per vari motivi in questo momento hanno optato per la didattica a distanza». Tra coloro che hanno scelto la seconda opzione, ci sono famiglie che al proprio interno hanno congiunti immunodepressi, che vivono nella paura di contrarre il virus portato da scuola, e che per questo chiedono che siano attivati tutti gli strumenti tecnologici per consentire il corretto percorso scolastico per i loro figli e contemporaneamente più serenità per l’intero nucleo famigliare. «Già da quest’estate – scrive il Pd - si sarebbe dovuto provvedere ad un’implementazione tecnologica, considerato tra l’altro che Giovinazzo è stato uno dei primi Comuni a dotarsi di fibra ottica. Invitiamo quindi l’Amministrazione a profondere il massimo impegno e con urgente priorità al fine di rendere possibile e fruibile la didattica digitale integrata per tutti».