I silenzi di Depalma

«I contagiati della pandemia aumentano giornalmente anche a Giovinazzo. E dalle comunicazioni dell’amministrazione comunale arriva solo il numero dei casi così come viene comunicato dalla Prefettura. Nessuna altra voce a sostegno delle emergenze pubbliche come succede nelle città viciniore». Così scrive il «Comitato per la salute pubblica» che stigmatizza i silenzi del sindaco Tommaso Depalma, non solo sull’emergenza ma su altre vicende che stanno interessando la sua amministrazione. «Da oltre due settimane- si legge nel loro post pubblicato su facebook – l’assessora al Bilancio Antonella Colaluce si è dimessa accampando “questioni personali” ma che alcune voci di Palazzo morivano invece per le diatribe conseguenti al pessimo risultato elettorale delle formazioni che reggono la giunta Depalma. E poi la sentenza del Consiglio di Stato sulla C3 che costringerà a rivedere tutta l’urbanistica a Giovinazzo. Su queste questioni il sindaco tace, mentre accenna solo alla pandemia in corso». Contagio che si diffonde dopo gli assembramenti del Giro d’Italia. Forse non c’è una diretta correlazione tra quell’evento e l’ormai alto numero dei contagi a Giovinazzo. Ma la loro crescita, a partire dalla fine di settembre, deve far riflettere. Da 18 casi a 81 in poco più di due settimane, significa che il virus in città circola da molto più tempo. «Con una giunta incompleta – scrive il Comitato – senza un responsabile al Bilancio al Personale e alle Pari opportunità – l’amministrazione non è in grado di rispondere alle emergenze economiche e sociali delle imprese e degli operatori commerciali. Con un Presidente del Consiglio che è costretto a convocare un Consiglio Comunale, si terrà domani, con tre punti all’ordine del giorno: riconoscimento di debiti fuori bilancio per sentenze di Tribunali. Giovinazzo affonda nel debito».