Vertenza «Mercatone Uno», c’è uno spiraglio per i lavoratori

Ci sono vertenze nel mondo del lavoro che vanno ben oltre la crisi provocata dal Covid 19. Una di queste è quella del «Mercatone Uno», la importante catena italiana della grande distribuzione, che ha chiuso i battenti nel 2015. In uno dei suoi punti vendita, quello di Terlizzi, erano impiegati anche alcuni giovinazzesi, che da ormai 5 anni, insieme ai loro colleghi, aspettano risposte. A sposare le loro istanze è l’associazione «Nuova Giovinazzo» un movimento politico che con il suo direttivo ha voluto investire del problema il Deputato Marco Lacarra. «I lavoratori della “Mercatone Uno” – si legge in un loro comunicato – non sanno più nulla del loro futuro. Tra casse integrazioni straordinarie e riduzioni di ore richieste delle nuove proprietà che si sono susseguite, non è stato evitato il fallimento e ora quei lavoratori che sopravvivevano grazie alla cassa integrazione nell’attesa di essere ricollocati, rischiano di non avere più nulla. Non possiamo permetterci di perdere altro tempo, anche perché il tempo è finito». La risposta di Lacarra non si è fatta attendere. Insieme a Filippo Cortese di «Nuova Giovinazzo», ha sottoscritto un documento attraverso il quale chiede che sia prorogata la cassa integrazione per i dipendenti. Il documento ricostruisce al storia della «Mercatone Uno» dal 2012, anno in cui è cominciato il declino per l’importante azienda della grande distribuzione. Dalla decisione della vecchia proprietà di alleggerirsi di 900 dipendenti per far fronte ai debiti accumulati, fino al fallimento della «Shernon», società che aveva rilevato il marchio e i 55 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale. «Da un anno e mezzo 1.842 ex dipendenti sono senza un’occupazione e a breve, il prossimo 23 novembre, vedranno scadere la Cassa Integrazione Straordinaria – si legge nel documento sottoscritto da Lacarra - Questa delicata e annosa questione è stata oggetto di una mia interrogazione parlamentare a cui il Sottosegretario al Ministero del Lavoro, On. Di Piazza, ha risposto questa mattina. Una risposta fortunatamente confortante per tutti i lavoratori dell’ex Mercatone Uno. Infatti, a fronte di una richiesta dei Commissari Straordinari, il 16 novembre verrà esaminata la domanda per un ulteriore periodo di 12 mesi di Cassa Integrazione per 1.377 dipendenti. Nei prossimi 12 mesi, inoltre, il Ministero ha ribadito il suo impegno a portare a termine interventi di reindustrializzazione e riconversione degli stabilimenti e la realizzazione di politiche di reinserimento lavorativo per i dipendenti in CIGS. La proroga della Cassa Integrazione non sazierà la necessità di queste persone di tornare a lavorare ma in questo momento è la risposta indispensabile al bisogno di sostenere economicamente tutte le loro famiglie, nella speranza, ovviamente, di dare a tutti un solido futuro occupazionale».