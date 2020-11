Dal cimitero a piazzetta Stallone, passando per le basole di piazza Vittorio Emanuele

Neanche per la commemorazione dei defunti il cimitero comunale è apparso essere in condizioni decorose. Situazioni di degrado che ormai si protraggono da anni, come alcuni settori che presentano lapidi cadute, bare e ossari ormai a vista. Le denunce arrivano anche attraverso i post su facebook. E poi c’è la grande croce di ferro, quella voluta dalle maestranze della ex Afp a memoria degli operai morti. Un valore sacro e simbolico che da nove mesi non è più al suo posto. Rimossa per restauri che a quanto pare non sono ancora terminati. Su questo Primavera Alternativa ha presentato una interrogazione all’amministrazione comunale, proprio per sapere lo stato dell’arte, alla luce anche delle mancate manutenzioni ordinarie che in qualche modo avrebbero potuto conservare meglio quello che è un monumento che ha anche un valore storico. Il movimento politico ha guardato anche a quanto successo durante la tappa giovinazzese del Giro d’Italia, facendosi portavoce di coloro che si sono indignati nel vedere camion salire su piazza Vittorio Emanuele, nonostante il basolato non sia nelle migliori condizioni. Anche su questo è stata posta una interrogazione. Così come è posta una interrogazione sulla velostazione di piazza Stallone. Lavori conclusi da un mese ma piazza interdetta perché il verde pubblico non è ancora stato risistemato.