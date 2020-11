Alla Maggioranza in Consiglio regionale spettano 29 seggi

La Puglia ha un nuovo consiglio regionale. Con la Corte d’Appello, accolta dalla Commissione elettorale centrale, che ha rettificato i dati relativi a quanto uscito dalle urne il 20 e 21 settembre scorso, attribuendo alla maggioranza 29 seggi anziché 27. Una decisione, quella della Corte, basata sui calcoli trasmessi. Dunque la Puglia, a 40 giorni dalle elezioni avrà un suo Consiglio che vede eletti 15 rappresentati del Partito Democratico, 7 dei Popolari per Emiliano, altri 7 di Con Emiliano. Le opposizioni si dividono 1 restanti 21 seggi. Saranno 5 i pentastellati in consiglio regionale, mentre per il centro destra risultano eletti 6 rappresentati per Fratelli d’Italia, 3 per Forza Italia, 4 alla Lega, 3 a Puglia Domani. Ma sulla composizione del Consiglio regionale aleggiano ancora dei dubbi che potrebbero far variare qualche attribuzione in seno alla maggioranza, mantenendo però inalterato il numero dei consiglieri che la compongono. Potrebbero esserci ancora dei ricorsi, ci sono 30 giorni di tempo per presentarli dinanzi al Tar. Lo farà, come già annunciato Forza Italia, che secondo l’ultimo conteggio perderebbe un consigliere, lo farebbe Senso Civico che comunque non ha superato la soglia di sbarramento, potrebbero farlo tutti i partiti di opposizione per la rideterminazione del premio di maggioranza che ha premiato il centrosinistra con ulteriori due seggi. Intanto si va verso la proclamazione degli eletti, che per via del coronavirus avverrà tramite una comunicazione solo tramite una comunicazione ufficiale a firma del presidente della Commissione elettorale centrale nelle prossime ore. Diramate tute le questioni di attribuzione dei seggi in Consiglio regionale, si aspetta solo la nomina ufficiale della squadra di governo, degli assessori che affiancheranno il presidente eletto Michele Emiliano, per dare finalmente il via alla consiliatura.