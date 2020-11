«Altrove si aiutano i commercianti con soldi veri. A Giovinazzo?»

«Ci sono città che decidono di aiutare economicamente il settore del commercio cittadino, quello più colpito dalle limitazioni alle aperture volute dall’ultimo Dpcm firmato da Giuseppe Conte, e ci sono città che preferiscono spendere i soldi pubblici per fantomatici portali turistici». Lo scrive il Comitato per la Salute pubblica, riprendendo la notizia secondo la quale il Comune di Bitonto ha deciso di indire un bando per l’assegnazione, anche a fondo perduto, di 1000 euro a quelle attività del commercio e della piccola impresa colpite dalla crisi epidemiologica. «Il comune di Bitonto, seguendo quanto fatto a Bari – scrive il Comitato – si muove concretamente asoccorso del commercio cittadino toccato profondamente dall’emergenza Covid. Non si sono limitati al semplice e formale alleggerimento dei tributi locali». Le risorse messe a disposizione sono quelle delle casse comunali. «Concretezza e partecipazione effettiva – continua il Comitato - Questa la ricetta altrove sperimentata. Esattamente il contrario di quanto accade a Giovinazzo. Qui, se si guarda alla spesa pubblica, spiccano, ad esempio, le migliaia di euro sprecati nella promozione di un portale turistico rimasto ancora a fine anno alle vergognose pagine iniziali, mai corrette e mai ampliate». «Qui a Giovinazzo – conclude - imperversa il chiacchiericcio, la vuota polemica contro chiunque non pieghi la testa, l’occupazione vuota e continua dei social. Il vuoto assoluto, insomma. Un’amministrazione di totem parlanti».