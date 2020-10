«Chiudere le scuole è un errore. Serve unione e concretezza»

«In un momento così drammatico per tutti, nel quale ci si sente vulnerabili dinanzi ad una situazione sempre più emergenziale, dobbiamo provare a restare ancora più uniti e coesi, continuando a difendere i diritti di studentesse e studenti». Così scrivono i parlamentari ed eurodeputati pugliesi del Movimento 5 Stelle. La chiusura delle scuole voluta dal Presidente della Regione, Michele Emiliano, è evidentemente un atto che non piace. Del resto anche la ministra Azzollina ha chiesto formalmente a Emiliano di tornare sui suoi passi. «Con un impegno instancabile - si legge nella nota - la ministra Azzolina da mesi si occupa di ricercare una soluzione per la nostra scuola che consenta di conservare quel senso di normalità in una fase che di normalità ha ben poco. Non merita le pesanti offese che sta ricevendo in queste ore». Ai vari livelli della politica manca, in questa fase cruciale una unità d’intenti. Quella che servirebbe per combattere contro un nemico subdolo come il coronavirus. «Oggi più di ieri serve unione e concretezza – scrivono i pentastellati – Sono le uniche armi utili. Nel giorno della chiusura delle scuole in Puglia, anche la prestigiosa rivista scientifica “Nature” fa propria la tesi secondo cui i bambini sono molto probabilmente meno contagiosi degli adulti». Se le scuole in Italia sono i luoghi ben più sicuri di altri, lo sono soprattutto per le fasce di età più basse. «Lasciarle aperte – conclude il documento - significa preservare il diritto all’istruzione, chiuderle vanifica tutti gli sforzi fatti sino ad oggi, anche da parte di tutta la comunità scolastica». Sulla stessa lunghezza d’onda è il «Forum famigli di Puglia». In una nota, il Forum sottolinea come Francia e Gran Bretagna, che hanno situazioni di contagio superiori rispetto all’Italia, hanno deciso di mantenere aperte le scuole, mentre la Puglia decide di fare il contrario. «Dato il fisiologico aumento dei contagi collegato alla riapertura- è scritto nel comunicato - si sarebbe dovuto prevedere un rafforzamento del sistema sanitario regionale, magari con unità mobili fuori dalle scuole per effettuare rapidamente i tamponi ed evitare anche il sovraccarico di lavoro per pediatri e medici di famiglia. Invece si chiudono i cancelli delle scuole dopo un solo mese di lezioni, perché qualcosa, a monte, non ha funzionato. Quello della Regione Puglia è stato un grave errore di prospettiva».