Il palazzetto di vi De Ceglie avrà una nuova veste

Sono partiti da qualche giorno i lavori di ristrutturazione del Palazzetto di Via S. Ten. De Ceglie. Il costo per gli interventi, pari a 600mila euro provengono dal Patto per la Città Metropolitana di Bari. I lavori programmati renderanno la struttura a norma e consentiranno l’abbattimento delle barriere architettoniche rendendola completamente fruibile a tutti. Il progetto di restyling è firmato dall’ingegner Mirko Vestito. Saranno rifatte le gradinate, l’impianto luci, gli spogliatori. Il cantiere sarà aperto per circa un anno «salvo che non sopraggiungano intoppi o difficoltà durante i lavori che possano ritardarne la consegna». «Sono cominciati i lavoro di ristrutturazione e di miglioramento del palazzetto - dichiara il sindaco Tommaso Depalma - Ovviamente, avere in questo momento entrambi i palazzetti interessati da interventi di restyling importanti, creerà qualche disagio ma è un sacrifico utile per dare nuova linfa alle nostre società sportive e offrire a loro e agli sportivi impianti più confortevoli. Il tutto lo stiamo facendo nonostante il Covid che ci complica maledettamente le cose, ma questo è uno dei tanti segni che dimostrano come non abbiamo rinunciato a immaginare il ritorno ad una vita normale e di tornare a vedere tanti giovani crescere nello sport e vivere bellissimi momenti di aggregazione sociale e umana», Per l’assessore ai Lavori Pubblici e allo Sport Gaetano Depalo, la ristrutturazione del palazzetto di via De Ceglie si inserisce in un più ampio programma di rigenerazione del territorio. «Dopo aver dato un volto nuovo ad alcune aree della zona 167 – ha detto - con la creazione di spazi ludico-sportivi, e dopo aver iniziato la riqualificazione della struttura del PalaPansini, ora tocca al Palazzetto di Via S. Tenente De Ceglie che, dopo l’intervento previsto, avrà finalmente anche un suo nome che possa connotarlo e distinguerlo».