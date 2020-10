«Misure dolorose ma bisogna tutelare la salute di tutti»

Oltre 21mila casi nella giornata appena trascorsa. Una curva che non accenna a scendere. Per questo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha voluto firmare il suo terzo Dpcm in un mese. E come prevedibile le misure imposte sono sempre più stringenti. «Per evitare che tutto il sistema sanitario nazionale vada in stress», ha affermato durante la conferenza stampa di ieri a ora di pranzo. Il nuovo decreto prevede la chiusura di teatri, cinema, sale musica, centri scommesse. Chiuse le palestre e le piscine. Prevede anche la chiusura di ristoranti, bar e pasticcerie, dopo le 18. Una prima bozza, quella portata in discussione al Consiglio dei Ministri, prevedeva addirittura la completa chiusura degli esercizi pubblici la domenica e nei giorni festivi. Sospende le feste di matrimonio. Favorisce la didattica a distanza e il lavoro agile. Il decreto prevede anche un ristoro economico per le attività che soffriranno maggiormente per queste ulteriori misure restrittive. « Gli indennizzi sono già disponibili. I bonifici arriveranno direttamente ai diretti interessati sui loro conti correnti dall’Agenzia delle entrate», ha detto Conte in conferenza stampa. Tutti gli sforzi del Governo sono rivolti a evitare nuovi lockdown affidandosi anche alle Regioni ma solo per misure più restrittive rispetto al decreto. Il Dpcm raccomanda fortemente di evitare gli spostamenti tra città e con i mezzi pubblici se non strettamente necessario e di non ricevere in casa persone che non appartengono al proprio nucleo famigliare. In conferenza stampa Conte ha fatto accenno anche ai vaccini. «I primi potrebbero arrivare a dicembre. Se così fosse saranno somministrati per primi alle persone fragili e chi è esposto come il personale sanitario». Sul fronte della ricerca sono 8 i tipi di vaccino che stanno completando l’iter della sperimentazione. Sarebbero nella terza fase, come prevedono i protocolli, ormai avanzata. Ma i clinici avvertono. «Non parliamo di date». «Abbiamo assunto misure che sono dolorose per tutti – ha concluso Conte - Ma oggi la priorità assoluta è tutelare la vita e la salute di tutti, con ogni misura possibile. Lavoreremo perché la chiusura sia più breve possibile».