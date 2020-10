I sindaci dell’Area metropolitana di Bari chiedono un incontro urgente al presidente dell’Anci

Il nuovo Dpcm entrato in vigore da questo mattina, non ha soddisfatto i sindaci d’Italia, su cui il governo farebbe cadere la responsabilità di chiudere piazze e vie della movida. Le perplessità sono state espresse dal presidente dell’Anci, Antonio Decaro, direttamente al Governo e al suo Presidente Giuseppe Conte. I sindaci dell’Area metropolitana di Bari, viste le norme contenute nel Decreto, hanno chiesto, tramite il presidente regionale dell’Anci, Domenico Vitto, un incontro urgente a Decaro. L’incontro dovrebbe tenersi in videoconferenza nelle prossime ore. Intanto il Governo ha corretto il tiro. Dal Decreto è stata cancellata la parola Sindaco, su cui non dovrebbero più ricadere completamente le responsabilità di eventuali chiusure parziali, ma verrebbero coinvolti anche i Prefetti e quindi i tavoli per l’ordine e la sicurezza provinciali. «Come sindaci – ha affermato il sindaco Tommaso Depalma - in questi mesi di emergenza sanitaria da Covid-19 non ci siamo mai tirati indietro sul fronte delle responsabilità. Ma per quanto ci riguarda sono tante le questioni che restano aperte e che non riguardano solo il decreto di ieri sera. Una cosa però deve essere chiara, se ci vengono chieste delle cose chiediamo di essere messi nelle condizioni pratiche di poterle fare».