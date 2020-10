Abusi edilizi sanati dopo 30 anni

«E adesso, consiglio comunale straordinario?» chiede il Comitato per la salute pubblica. Il riferimento è a quanto apparso sull’albo pretorio del Comune di Giovinazzo, dove compare il permesso a costruire «in sanatoria per opere edilizie abusive» realizzate nel corso di lavori di ristrutturazione autorizzati nel 1991. Trenta anni fa. L’ampliamento di un deposito sul lastrico solare, l’apertura di una porta in parziale difformità alle autorizzazioni concesse, sono questi i lavori abusivi o parzialmente da sanare. Di opere realizzate abusivamente ne è pieno l’intero Stivale, ma, quello che ha colpito il Comitato, è apprendere chi è l’artefice, meglio il committente, di quegli abusi edilizi. Niente meno che un consigliere comunale di maggioranza, una delle colonne portanti dell’amministrazione in carica, con un passato da sindaco. «Come nel recente passato per altri fatti che hanno riguardato le vicende di dirigenti comunali – sottolinea il Comitato – ci saranno richieste di consigli straordinari da parte di consiglieri o consigliere della maggioranza? Non è poco una sanatoria per abusi sanati a 30 anni di distanza». «Non è il caso di informare adeguatamente la cittadinanza?- chiede il Comitato – Mica vogliamo lasciare tutti all’oscuro».