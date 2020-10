Interventi straordinari per sostenere fitti e utenze domestiche

C’è un « Intervento straordinario di sostegno economico per il pagamento del canone di locazione o delle utenze domestiche alle famiglie in difficoltà economica, a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19». Lo comunica il Comune di Giovinazzo attraverso un bando pubblicato sul sito istituzionale. È questa la seconda edizione di un bando già sperimentato a giugno scorso che ha previsto l’erogazione di contributi una tantum per il pagamento del canone di locazione pari a 500 euro e per il pagamento delle utenze domestiche, sempre per chi abita in affitto, per un importo non superiore a 300 euro. Per questa nuova versione del bando i requisiti richiesti, per poter avere accesso, sono leggermente diversi rispetto alla prima edizione.

Riguardano la residenza nel Comune di Giovinazzo, la cittadinanza italiana o comunque di uno Stato dell’Unione Europea, se cittadino di Stato straniero è necessario essere in regola con le norme dell’ingresso di stranieri nel territorio italiano ed essere in possesso, quindi, del permesso di soggiorno valido. Possono usufruire del sostegno i lavoratori dipendenti o autonomi che in conseguenza all’epidemia Covid 19, abbiano cessato, ridotto o ridotto il reddito familiare nei mesi Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2020. Potranno beneficiare del sostegno anche i disoccupati e chi non è riuscito a trovare alcun impiego a causa dell’emergenza Covid. Il sostegno al fitto è riservato a coloro che hanno in essere un contratto di locazione regolarmente registrato o con cedolare secca. Per coloro che abitano in immobili di proprietà o in comodato d’uso, il beneficio riguarderà solo il contributo per il pagamento delle utenze domestiche. Possono beneficiare dei contributi anche coloro che hanno già usufruito degli analoghi benefici. Sono invece esclusi i titolari di pensione di vecchiaia o di assegno sociale. Sono esclusi anche i nuclei familiari fino a 3 componenti che abbiano entrate economiche mensili superiori ad Euro 1.500,00 oppure i nuclei familiari con 4 o più componenti che abbiano entrate economiche mensili superiori ad Euro 2.000,00. Il presente contributo non è erogabile a chi percepisce il Reddito di inclusione e il Reddito di cittadinanza. I benefici economici saranno assegnati prima di tutto a coloro che non usufruiscono di altre forme di sostegno e fino ad esaurimento dei fondi. Le domande potranno essere presentate a mezzo mail, a protocollo@comune.giovinazzo.ba.it , o a mezzo PEC, all’indirizzo protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it

La scadenza per presentare la domanda è fissata alle ore 12.00 di lunedì 26 ottobre 2020.