Le strutture sanitarie regionali reggono alla nuova ondata di contagi

Quasi 200 casi in un giorno, come a maggio scorso, come nei mesi del picco della pandemia. Con una differenza. Rispetto al periodo più buio del Covid 19, in Puglia il numero dei ricoverati nei reparti specializzati nel trattare la malattia, è pressoché dimezzato. Così come sono dimezzati i ricoverati nelle terapie intensive. Merito del tracciamento immediato dei contatti di chi ha contratto il virus, merito della ricerca degli asintomatici o dei paucisintomatici, cioè di coloro che mostrano pochi sintomi. «Al momento non c’è stress per gli ospedali pugliesi. «Le strutture pugliesi stanno reggendo bene – ha dichiarato il presidente Michele Emiliano, analizzando gli ultimi dati - È evidente che la ripresa di tutte le attività in tempo di pandemia, la riapertura delle scuole, il ritorno delle vacanze, hanno determinato un innalzamento dei contagi. Ed è evidente che bisognerà prendere dei provvedimenti, non solo mettere la mascherina sempre quando c’è un contatto ravvicinato con altre persone». Se i luoghi della movida sono tenuti sotto controllo, se nei centri commerciali le distanze possono essere rispettate, diventa tutto più difficile «misurare» le distanze a scuola, ancor di più sui mezzi di trasporto che nelle ore di punta si riempiono di studenti. «Bisognerà fare in modo - la ricetta di Emiliano - che il trasporto scolastico possa essere meno stressato, ipotizzando anche orari delle lezioni sfalsati: i mezzi pubblici non sono aumentati anche perché il governo non ha ritenuto di stanziare nemmeno un euro per rafforzare il sistema del trasporto pubblico e scolastico, e questi sono elementi che vanno aggiustati». L’attesa adesso, per capire se qualcosa cambierà in questo senso, è per il nuovo Decreto del Consiglio dei Ministri. Sul crescere dei numeri del contagio interviene il professor Pierluigi Lopalco. La sua è una visione più analitica. «Come abbiamo imparato in tanti mesi di esperienza – ha affermato - non è il dato di una giornata che deve essere valutato, ma l’andamento della curva nel suo complesso. Il dato di oggi è legato alla casuale coincidenza di un aumento di casi in due province. È una situazione da monitorare attentamente che deve comunque invitare tutti noi alla massima attenzione e prudenza». In pratica Lopalco lega il numero crescente di nuovi casi ai diversi focolai che di volta in volta si accendono, ora in una provincia, ora in un’altra. Focolai che sono presto isolati e che per questo impediscono il ritorno indietro delle lancette del Covid.