Dalle opposizioni esempi di buona politica

«Nell’ultimo consiglio comunale, quello del 29 settembre, è andata in scena una pagina di buona politica. Quella politica propulsiva, costruttiva utile alla città». Così si legge in un comunicato congiunto diffuso da Primavera Alternativa e Partito Democratico. La pagina di buona politica si riferisce ad alcuni emendamenti proposti dalle opposizioni, che sono stati accolti e votati all’unanimità, tutti sul tema dei tributi locali. Su Imu, addizionale Irpef e Tari gli emendamenti proposti, senza dei quali il quadro fiscale sarebbe rimasto identico a quello del 2019, non avrebbe cioè tenuto conto dell’emergenza sanitaria in corso e degli effetti negativi che l’economia locale ha subito per la pandemia. In particolare sull’Imu, l’emendamento proposto concede al contribuente che abbia già pagato l’intera tassa e se in regola con gli adempimenti dichiarativi, la possibilità di ottenere il rimborso della maggiore somma versata, nel caso in cui dovessero essere riconosciute le agevolazioni o le esenzioni. Anche per la Tari è stata approvata l’esenzione per i lavori di ristrutturazione di immobili per ulteriori due mesi se i lavori sono stati sospesi durante il lockdown. Infine è stata reintrodotta, in tema di Imu, l’aliquota agevolata dello 0,76 percento, a cui applicare una ulteriore riduzione del 25 percento, al fine di scongiurare aumenti per l’anno in corso per quei contribuenti che hanno concesso il locazione immobili con contratti a canone concordato. «Sono state proposte efficaci ed eque – conclude il comunicato – Le opposizioni hanno messo in campo un’azione politico – amministrativa rivolta a soddisfare i bisogni e le aspettative dei cittadini».