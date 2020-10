La suggestione: Nico Bavaro assessore regionale

Il giovinazzese Nico Bavaro, di Puglia Solidale e Verde, assessore nella giunta Emiliano. Una suggestione, o qualcosa di più? A lanciare l’ipotesi dell’ingresso nell’esecutivo del segretario regionale di Sinistra Italiana, è stata la Gazzetta del Mezzogiorno in un articolo apparso domenica scorsa. Una indiscrezione, come l’ha definita il quotidiano pugliese, che però coglie di sorpresa prima di tutto lo stesso Nico Bavaro. «Non so nulla di tutto questo» ha detto. Lasciando comunque intuire che ci sono contatti e incontri utili a definire quella che sarà la squadra di governo regionale. «Se è uscita questa voce – ha detto ancora – viene da ambienti che non sono quelli della nostra formazione politica». La nomina di Bavaro sarebbe un premio per chi è riuscito a ricucire quel fronte della sinistra intorno alla figura di Emiliano. Una operazione politica non semplice, che però ha dato i suoi frutti, anche se il partito rappresentato da Bavaro non ha ricevuto abbastanza consensi per eleggere in Consiglio regionale propri rappresentanti. Ma non è solo Puglia Solidale e Verde a voler rivendicare una propria visibilità in giunta regionale. C’è Italia in Comune, anche quel partito è arrivato a un passo dal fatidico 4 percento, e c’è Senso civico, che pur avendo superato la soglia di sbarramento, per gli strani algoritmi della legge elettorale si ritrova senza consiglieri eletti. E allora nascerebbe una nuova suggestione. Come la stessa Gazzetta del Mezzogiorno riporta, potrebbe «uscire» un nome condiviso che rappresenti i tre partiti politici. E su questo Bavaro non smentisce. Anzi, in qualche modo conferma. «Ci sono incontri – ha riferito – con Italia in Comune». Si troverà la quadra? È presto per dirlo. Anche perché Emiliano per dar fede alla sua volontà di garantire la parità di genere, chiede prima di tutto nomi femminili. Se non ci dovessero essere disponibilità del gentil sesso, espressione dei due o tre partiti in lizza per un assessorato, saranno altre le valutazioni. Per adesso tutto è sul tavolo.