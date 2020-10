«Italia in Comune» chiede il riconteggio dei voti in alcuni Comuni

Perché 27 consiglieri e non 29 da attribuire alla maggioranza che governerà la Regione? E perché anche chi ha superato la soglia di sbarramento nel 4 percento si ritrova senza rappresentanza nel consiglio regionale? Con questi quesiti sono stati avviati ricorsi, tutti promossi dai piccoli partiti che hanno sostenuto la rielezione di Michele Emiliano a Presidente della Ragione, verso la commissione elettorale insediata presso la Corte d’Appello del Tribunale di Bari. Sei diversi ricorsi, da quanto si apprende, a cui però bisogna aggiungere la richiesta di riconteggio dei voti in alcuni comuni, chiesto da Michele Abbaticchio, sindaco di Bitonto, in questo caso nelle vesti di vicesegretario nazionale di «Italia in Comune», che solo per 1780 voti non ha nessun consigliere regionale. Quella richiesta di riconteggio, secondo il «Comitato per la salute pubblica», nasconde ben altro. Dietro le quinte, secondo quanto scrive, si cela una guerra aperta con Giovinazzo e con il sindaco Tommaso Depalma, che come coordinatore provinciale, nella sua città, è riuscito a raccogliere solo 286 voti. «Solo il 3,32 percento – scrive il Comitato – una percentuale che grida vendetta. In genere la bisaccia del sindaco e dei suoi, è sempre stata piena, dopo altre tornate elettorali. Questa volta, nonostante le rassicurazioni di un raccolto copioso fatte ai suoi colleghi e al Presidente Emiliano, non è stato così». Il dato ufficiale sui voti raccolti per «Italia in Comune» non è stato per niente esaltante. La speranza di ottenere numeri tali da poter eleggere qualche consigliere regionale, è rimasta tale. Nulla di fatto. «Dove sono finiti i voti promessi? - È la domanda che pone il Comitato - La ricerca e la conta sono iniziate così affannose e piene di rancori e ripicche. Primo indiziato la stessa Amministrazione Depalma con la sua conformazione di centro-destra, con Forza Italia che tirava per Fitto e Damascelli, anch’egli sfortunato contendente». Secondo il Comitato, lì c’è la prima enorme traccia. «Come si fa a reggere quando nella stessa Amministrazione c’è chi apparentemente tifa per Emiliano e chi pubblicamente si schiera per Fitto, il suo sfidante?». C’è poi il voto disgiunto tutto da analizzare. «Altre tracce vistose -insiste il Comitato - si trovano nelle preferenze profuse qua e là tra vari candidati. In primis, Tammacco con i suoi 431 voti. Chi ha tirato in quella direzione verso l’ex alleato di Emiliano autore del clamoroso voltafaccia a favore di Fitto? Chi sono stati i consiglieri o addirittura assessori di peso che hanno dato indicazioni in questa direzione? Sono giorni che se ne fanno i nomi. E poi chi altro ha preferito, piuttosto che votare “Italia in Comune”, altre liste e altri candidati?». Più che porre domande il Comitato cerca di analizzare la geografia del voto giovinazzese, in particolare quella che ha ruotato intorno agli esponenti della maggioranza che regge le sorti della città. Non è un mistero che molti suoi rappresentanti abbiano per esempio sostenuto Pisicchio di «Senso civico – Un nuovo Ulivo», la formazione politica che, forte del superamento del 4 percento della sua lista, più di altri ha proposto ricorsi. «Anche qui la ricerca è abbastanza semplice – secondo il Comitato - Di fronte ai magrissimi risultati dei candidati di “Italia in Comune”, Crudele e l’ex prefetto e consigliere regionale Nunziante con appena 114 e 105 preferenze, una domanda si fa avanti angosciante. Ma per chi ha tirato Depalma in prima persona con i suoi? Forse per Tammacco direttamente? O magari per Spaccavento di “Puglia solidale e Verde”, giunto a Giovinazzo secondo dietro Nico Bavaro?». Per il «Comitato per la salute pubblica» presto ci saranno risposte a tutti i quesiti. «Nell’attesa ben vengano informazioni e indiscrezioni».