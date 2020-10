Si va verso la proroga dello stato di emergenza

È ormai ufficiale: il Governo chiederà al Parlamento di prorogare lo stato di emergenza fino al prossimo 31 gennaio. E non più fino al 31 dicembre, come era stato paventato nei giorni scorsi. La conferma arriva, oltre che dal Capo del Governo Giuseppe Conte, anche dal Ministro della Salute Roberto Speranza. Evidentemente l’allargarsi del contagio che si sta registrando in questi giorni, gli ospedali di tutta Italia che hanno riaperto i reparti Covid e il crescente numero di ingressi nelle terapie intensive, sta convincendo il Governo a chiedere la proroga di quei «pieni poteri» che servono per far fronte e con più velocità alla crisi sanitaria. Crisi che potrebbe accentuarsi con l’arrivo dell’autunno e, come i primi segnali avvertono, per la riapertura delle scuole, dove i nuovi casi si registrano giornalmente. La «linea della prudenza» da adottare sarebbe stata suggerita dal Comitato tecnico scientifico che lavora a supporto del Ministero della Salute e del Governo.