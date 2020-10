Soddisfatti ma non troppo

Il gruppo di «Articolo Uno Giovinazzo», ha voluto prendersi del tempo per analizzare i risultati del voto per le Regionali che hanno riconfermato il Presidente Michele Emiliano e dato una nuova composizione del Consiglio regionale pugliese. Il gruppo è stato una delle componenti di «Senso civico – Un nuovo Ulivo per la Puglia» che pur raggiungendo e superando di qualche decimale il fatidico 4 percento, soglia di sbarramento per l’ingresso in Consiglio, non ha potuto esprimere alcun rappresentante ne governo pugliese. «A causa delle incertezze legate alle contorte norme di assegnazione dei seggi in base alla Legge elettorale regionale e in particolare alle modifiche legislative intercorse nel 2015», si legge nel comunicato. «Innanzitutto - è scritto nel documento - possiamo essere soddisfatti del risultato complessivo che ha portato alla riconferma del presidente uscente Michele Emiliano alla guida dell Regione Puglia, e alla maggioranza di centro sinistra, sventando la temuta previsione elettorale con il rischio che si potesse ritornare ad un passato politico che i pugliesi avevano già bocciato 15 anni fa».

Una soddisfazione che però al gruppo giovinazzese lascia dell'amaro in bocca. «Va osservato che, come ormai avviene da anni nelle elezioni amministrative comunali e regionali, si è riproposto uno schema elettorale che invita a puntare sulla quantità di liste e candidati, probabilmente a scapito della qualità dei candidati e delle proposte politiche. Contestualmente questa tendenza rende confuso il quadro politico per l’elettorato e serve a parcellizzare il consenso delle forze politiche minori, soprattutto nell'area politica più a sinistra, a tutto vantaggio dei partiti più grandi ed organizzati». La conseguenza è stata la maggiore concentrazione di seggi attribuiti ai partiti maggiori a scapito dei più piccoli, che pur hanno rappresento il 30 percento dell’elettorato del centrosinistra. E su questo sono in divenire ricorsi proposti dagli esclusi per la ripartizione di ulteriori due seggi che secondo loro andrebbero alla maggioranza. Se il ricorso dovesse essere accolto, «Senso Civico» otterrebbe una propria rappresentanza in Consiglio regionale.

«Articolo Uno» prova anche ad analizzare il voto giovinazzese. «Il dato elettorale più importante che osserviamo – si legge nel comunicato - e che diventa fortemente politico in prospettiva futura, è il 58,7% che gli elettori giovinazzesi hanno affidato alle liste di centrosinistra (oltre il 12% in più rispetto al dato regionale). Crediamo che nessuno ormai possa nutrire dubbi sulla portata politica di tale dato. Dopo questa tornata elettorale bisognerà costruire una proposta politica locale per il prossimo appuntamento amministrativo comunale che dia rappresentatività maggioritaria e “governo” della città a queste forze di centrosinistra, quelle che non accarezzano trasformismi e trasversalismi di sorta».