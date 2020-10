Approvate le tariffe, si potrà discutere del bilancio di previsione

È bastato un emendamento proposto da Gianni Camporeale del Partito Democratico, approvato poi all’unanimità in consiglio comunale, per scongiurare gli aumenti Imu a carico di quei contribuenti che hanno abitazioni affittate con canone concordato. Altrimenti sarebbero stato approvato tutto il quadro tariffario dello scorso anno, che avrebbe fatto trovare un aumento per dicembre delle tariffe per i proprietari di immobili dati in locazione. È stato un consiglio comunale che ha approvato il quadro finanziario in entrata per le tasse comunali, uno strumento propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione. Quello che dovrà fare i conti con l’emergenza Covid, e che per questo sarà approvato in ritardo rispetto ai tempi previsti. Stabilite quali saranno le entrate, come già detto il quadro finanziario in entrata rimarrà pressoché invariato, sarà possibile approvare quel documento finanziario che stabilirà come saranno distribuite le risorse disponibili.