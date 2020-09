Torna a riunirsi il Consiglio comunale

Tasse e tariffe. Di questo discuterà domani il consiglio comunale che torna a riunirsi in vista per approvare quegli atti che sono propedeutici all’approvazione del bilancio di previsione. Dal regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, all’addizionale Irpef, dall’Imu all’applicazione della Tari, questi gli argomenti in discussione. Il consiglio comunale prenderà il via alle 17. Per le disposizioni anticovid, la seduta si svolgerà a porte chiuse, ma sarà possibile seguirla in diretta streaming sul sito istituzionale del Comune di Giovinazzo.