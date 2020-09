Saverio Andriano ringrazia i suoi elettori

Ha voluto aspettare che si quietasse la bagarre del dopo voto prima di ringraziare chi lo ha sostenuto nella campagna elettorale appena trascorsa. Adesso Saverio Andriano, candidato per i Popolari con Emiliano fa sentire la sua voce. Con quei toni pacati che lo hanno sempre contraddistinto.

«Grazie a tutti coloro che hanno voluto testimoniarmi l’amicizia e l’affetto – scrive -votando me e la lista in cui ero candidato, alle recenti elezioni per il Presidente della Regione Puglia e dei Consiglieri Regionali, portando la Lista Popolari con Emiliano ad occupare, anche a Giovinazzo, la terza posizione fra le 15 liste che sostenevano la candidatura a Presidente rieletto». La sua lista a livello regionale ha espresso ben 5 consiglieri. Pur non eletto Andriano, con i suoi 208 voti personali raccolti a Giovinazzo, rivendica una precisa azione elettorale.

«Ho coinvolto – sottolinea - chi si era allontanato dall’esercizio del diritto al voto, dai partiti, dalla politica, per arginare le derive populiste e sovraniste che il centrodestra ha sposato». E poi la presa di distanza da chi invece vanta primati elettorali al di là dei risultati ottenuti.

«Non mi affascina la diatriba che si sta sviluppando a Giovinazzo fra i rappresentanti dei Partiti e Movimenti Politici per rivendicare una supremazia di rappresentatività – continua -Tutti abbiamo solo contribuito al successo del Presidente Emiliano: ognuno per le sue possibilità e capacità». Infine un auspicio: «Tutti coloro che hanno condiviso il Programma Politico del Presidente devono mettere da parte le aspettative personali e guardare avanti per costruire un progetto ed un programma politico che possa riportarci a governare Giovinazzo. Uniti si vince».