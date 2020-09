Tra Sinistra Italiana e Forza Italia è botta e risposta

Sinistra Italiana si dice orgogliosa del risultato raggiunto da Nico Bavaro alle elezioni per il Consiglio regionale appena concluse. Si dice orgogliosa più che mai rispondendo a chi invece cerca di minimizzare quel risultato. In particolare si rivolgono a Forza Italia, perché da quel partito sono arrivate letture dei risultati elettorali che Sinistra Italiana proprio non condivide. «Chiamatela post verità – scrive il partito di cui Bavaro è segretario regionale – ma il tentativo di Forza Giovinazzo, emanazione locale di Forza Italia di trasformare in trionfo il magro bottino elettorale raggiunto entra di diritto nella letteratura da social network». Il partito degli azzurri su Giovinazzo aveva come candidato per le regionali Domenico Damascelli che qui ha raccolto 461 preferenze, risultando essere per il centrodestra il più suffragato in città. Per contro lo stesso partito punta il dito verso Bavaro, che avrebbe raccolto i 1600 voti circa come consenso personale grazie a una intera coalizione, e per questo giudica quel risultato poco realista. «Gli azzurri giovinazzesi – la risposta di Sinistra Italiana - invece di rispondere alle critiche che arrivano da loro alleati, preferiscono ironizzare sul risultato di Nico Bavaro invece che contare i cocci in casa propria: la sconfitta del candidato presidente, del candidato consigliere (uscente, peraltro) e della lista, superata anche da Fratelli d’Italia». Secondo SI quello di Forza Italia è un tentativo di delegittimare un risultato elettorale che «a memoria, nessuno a Giovinazzo era riuscito a raggiungere». A Bavaro è mancato il risultato finale per un soffio, quello di entrare nel Consiglio regionale. Quello 0,20 percento che avrebbe fatto approdare in via Gentile, sede della Regione, 3 esponenti del partito. «Ma al di là del risultato – conclude SI - le proposte e le rivendicazioni collettive rimangono. Perché questo significa per noi Politica. Il nostro è un gruppo coeso che già alle scorse amministrative li aveva messi all'angolo. Perché non chiedono al loro Sindaco quale tipo di supporto politico ha portato a queste regionali e a chi?».