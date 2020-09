Esoneri e sconti per famiglie e attività produttive

I tributi locali subiranno una riduzione e un rinvio. Lo ha deciso la Giunta comunale insieme all’Assessorato al bilancio, per venire incontro alle mutate esigenze della popolazione e delle attività produttive che hanno subito un riflesso economico negativo a causa del Covid 19. In particolare le attività produttive, quelle rimaste chiuse durante i mesi di marzo e aprile, si vedranno decurtare del 25 percento la Tari. Una agevolazione che comunque sarà riconosciuta con la IV rata del tributo che scade il 28 febbraio prossimo. Per lo stesso tributo, le utenze non domestiche e quelle domestiche dovranno dimostrare di aver subito conseguenze economiche negative per poter accedere a benefici i cui criteri saranno stabiliti attraverso un apposito atto di giunta. Per la Tarig, tassa a carico di ristoranti, bar e pizzerie, sono previsti esoneri dal suo pagamento per il periodo che va dal primo maggio scorso al 31 dicembre prossimo. Per la Tosap, oltre alle disposizioni governative, il Comune concede le riduzioni di tariffa a seconda della categoria di appartenenza delle attività produttive. Per la prima categoria la tariffa scende a poco più di 22 euro, per la seconda a 13,325 euro. Per Tosap e imposta di pubblicità le scadenze vengono posticipate al 30 novembre.