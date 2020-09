Il risultato elettorale a Giovinazzo non va giù al coordinatore di Fd’I

Ci sono i vincitori e ci sono gli sconfitti. Il centrodestra da questa tornata elettorale non ne è uscita proprio bene. Soprattutto a Giovinazzo, dove sotto gli occhi di tutti, ha visto i diversi esponenti della maggioranza «appoggiare» candidati diversi presenti in formazioni contrapposte. Ancor di più nella parte più a destra dell’amministrazione comunale. E che si dovessero verificare piccole scissioni, o meglio puntualizzazioni, era da immaginare. Così sul banco degli imputati, per Fratelli d’Italia, sale Ruggero Iannone, di Forza Italia, reo, secondo Enzo Prudente, coordinatore giovinazzese del partito della Meloni, di non porre al centro della discussione politica il suo appoggio alla maggioranza, che avrebbe sostenuto Michele Emiliano e quindi in netto contrasto con le formazioni di centrodestra che siedono in consiglio comunale. Sotto la lente d’ingrandimento di Prudente una frase virgolettata scritta da Iannone in conclusione di un articolo apparso su altra testata giornalistica. Quella incapacità di aggregare che, secondo Prudente, non guarda solo alla situazione regionale ma anche a quella locale. «Se davvero Iannone tiene alla sua parte politica e al suo futuro – afferma Prudente – cominciasse insieme ad altri a porre un questione politica al suo sindaco e alla sua maggioranza». Evidentemente «gli altri», sono quei pezzi della maggioranza che hanno disatteso le direttive dei vari gruppi di appartenenza. «Spieghino ai loro elettori – afferma ancora Prudente – per quale motivo continuano a fare campagne elettorali proponendo il voto disgiunto, portando acqua al centrosinistra. Spieghino sempre ai loro elettori cosa intendono fare domani, quando verranno attaccati per aver sostenuto nei fatti una giunta Emiliano dipendente». Prudente non le manda a dire, forte del risultato ottenuto dal suo partito che è stato il più votato all’interno del centrodestra cittadino. E rivendica coerenza. «Accettare lezioni – il riferimento è sempre alle dichiarazioni apparse da altra parte – è troppo. Troppo facile lamentarsi degli altri e non guardare in casa propria. Sostenere che bisogna ragionare subito, anche se c’è tempo, dimostra in tutta evidenza che le poltrone non si lasciano», la conclusione.