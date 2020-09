Il Pd di Giovinazzo ringrazia gli elettori

Il circolo locale del Pd è riuscito a far eleggere tutti e quattro i candidati al Consiglio regionale, Domenico De Santis, Lucia Parchitelli, Francesco Paolicelli e Anita Maurodinoia, proposti all’elettorato. Un successo, che unito alla rielezione del presidente Michele Emiliano, non può che lasciare soddisfatti gli attivisti e i militanti. «Quella appena conclusa - si legge in un loro comunicato - è stata una campagna elettorale strana, difficile per tanti motivi, atipica per le restrizioni Covid e non solo, ma vincente ed entusiasmante per tutti quanti noi». Il Pd locale comunque riconosce gli errori fatti durante lo scorso mandato del Presidente. «Li riconosciamo – è scritto nel comunicato – e pensiamo con umiltà che questi abbiano fissato i punti fondamentali da cui ripartire e migliorarsi». Se a Giovinazzo le due compagini di centrosinistra hanno dimostrato di essere maggioranza in città, lo sguardo del Pd va oltre. «Ancora una volta – scrive ancora – i pugliesi hanno riposto nel centrosinistra le loro preferenze, per proseguire in questo percorso di sviluppo e rilancio della nostra terra». Il partito ricorda i 15 anni trascorsi alla guida della Regione prima con Vendola, quella Primavera più volte citata anche dai palchi, e poi con lo stesso Emiliano. «Sono anni -si legge – in cui la Puglia, con la loro guida, ha saputo valorizzare le potenzialità della nostra terra facendola diventare una fra le mete più ricercate e apprezzate in Italia e nel mondo e non solo dal punto di vista turistico. Aver riconfermato Michele Emiliano, serve a non vanificare quanto di buono già fatto». Non mancano i ringraziamenti agli elettori. «Con il 20,63% (1775 voti) siamo il primo partito in città». «Un ultimo pensiero – conclude il comunicato – è rivolto a tutto il centro sinistra di Giovinazzo, quello vero, quello che fa del “Bene Comune”’ un pilastro fondamentale del suo impegno politico, quello che in maniera unitaria è sceso in campo per respingere l’offensiva lanciata dalla premiata ditta Salvini&Meloni, quello che non vive di apparenze e false promesse, quello che per senso di appartenenza e credo politico ha saputo garantire al presidente Emiliano un risultato elettorale lusinghiero e con percentuali nettamente superiori a quelle regionali e provinciali, sopperendo agli insuccessi di chi in città non perdeva e forse non perderà occasione (almeno all’apparenza) di auto sponsorizzarsi come fermo sostenitore del governatore».