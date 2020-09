Pva Ringrazia Bavaro e i giovinazzesi

«Ringraziamo Nico Bavaro per averci coinvolti in questa avventura e per averci restituito quella sensazione di comunità e di gruppo meravigliosamente unito, di persone che camminano sulla stessa strada ormai dal 2016». Così inizia il comunicato di Primavera Alternativa con il quale ringrazia il segretario regionale di Sinistra Italiana, artefice di un buon successo personale sia nella sua città Giovinazzo, che in tutta la provincia. Un successo che per poco non gli è valso l’ingresso in Consiglio regionale. Naturalmente Pva vuole anche ringraziare anche i cittadini giovinazzesi «per lo straordinario risultato che avete voluto tributare a Nico e a chi, come noi, lo sosteneva convintamente». Il risultato si traduce come la lista Puglia Solidale e Verde la più votata a Giovinazzo, con il 22,35 percento dei suffragi e come la percentuale più alta raggiunta dalla lista in Puglia. «Nella nostra città Nico Bavaro è stato il candidato più votato. Con le sue 1600 preferenze ha triplicato i voti conseguiti dagli aspiranti al seggio regionale più suffragati». Nel dettaglio Bavaro ha raccolto da solo più preferenze di tutti i candidati sponsorizzati dalla maggioranza che governa Giovinazzo. «Dati che non divulghiamo a caso, o per banale spirito competitivo – scriva Pva - , ma che sottolineano tutte le contraddizioni di una maggioranza che collassa e che, soprattutto, si sposta pericolosamente sempre più a destra. Una maggioranza in cui il Sindaco Depalma e il Vice Sindaco Sollecito, a dispetto delle operazioni di facciata, riescono a portare alla causa di Emiliano la miseria di 114 voti per la lista Italia in Comune, di cui Depalma è addirittura responsabile provinciale». Per Pva quel risultato è frutto di un disimpegno evidente «per non chiamarlo doppiogiochismo – è scritto nel comunicato - che pare difficile stavolta possa sfuggire al Presidente Emiliano. Un disimpegno talmente evidente, per non chiamarlo col suo vero nome di “doppiogiochismo” politico, che pare difficile stavolta possa sfuggire al Presidente Emiliano. Una maggioranza ormai totalmente priva di una idea politica comune, attaccata alle poltrone ed alle indennità, che accetta, senza battere ciglio, ogni tipo di trasformismo. Eclatante il “caso” dell’assessore Stallone, passato disinvoltamente da Emiliano a Fitto, da Pisicchio a Tammacco». E poi la frecciata che non lascia dubbi: «La maggioranza di fatto non esiste più e che, se avesse un po’ di dignità, dovrebbe andare a casa».