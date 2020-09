A Giovinazzo «Italia in Comune» è il primo degli sconfitti

C’è un’onda lunga che sta accompagnando la tornata elettorale appena conclusa. Commenti, analisi, stoccate alla luce dei risultati, non mancano. Sia tra i vincitori che tra i vinti. Noi di giovinazzolive.it proviamo a riportarli tutti. Quelli dei partiti politici che si sono contesi i voti degli elettori, naturalmente, ma non solo. Lo faremo dedicando ad ognuno un articolo ben distinto, e cominceremo da chi non ha partecipato alle elezioni regionali ma che è attento osservatore delle «cose» locali non solo politiche. Da quel «Comitato per la salute pubblica» che spesso ha dato chiavi di lettura «altre» rispetto all’agone politico.



«Molte le novità di questa tornata referendaria, arricchita dalle elezioni per il rinnovo del governo regionale della Puglia. Ancora più intensi di prima i mutamenti impressi al sistema politico e alla rappresentanza amministrativa. Dovremo ritornare a riflettere e ragionare su questi due giorni. Si determineranno grandi cambiamenti mentre altre novità si sono già prodotte. Molte le facce nuove cui dovremo abituarci. Molte le facce abituali che invece ci lasciano e che non vedremo più». Questa una prima riflessione del Comitato che guarda all’andamento generale a quanto appena successo. Poi c’è la questione tutta giovinazzese. Soprattutto tra gli ambienti della maggioranza che governa la città. «A Giovinazzo – scrive il Comitato - vi è stata una svolta, forse poco visibile ai più ma molto importante. Ed è il risultato ottenuto a Giovinazzo da una delle liste che appoggiavano Emiliano. Per intendersi: “Italia in Comune”. Insomma, la lista messa su da alcuni Sindaci in tutt’Italia e nella nostra terra in particolare da Tommaso Depalma. Con il nostro Sindaco era stato chiamato a dirigerla a livello provinciale come coordinatore. Nella scia di queste promozioni, la stessa lista-movimento “Giovinazzo Città del Sole” - come dimostrano la sua stessa sede e il suo stesso sito - aveva cambiato pelle, confluendo, trasformandosi in “Italia in Comune Giovinazzo”. Ebbene, in questa tornata elettorale “Italia in Comune” ha ottenuto a Giovinazzo solo 286 voti, ovvero il 3,32 percento». Una sonora sconfitta, secondo il Comitato, che mette in discussione la leadership degli amministratori. «È la prima volta che Depalma e i suoi, ufficialmente in corsa con un loro simbolo e propri candidati ad una tornata elettorale, crollano a questi livelli. Cose che capitano quando il turbinio di liste, partiti e candidati diventa eccessivo, frastornante. È il caso di salutare e sottolineare l’evento. Altra cosa rilevante. Nonostante il pessimo risultato di chi ama a Giovinazzo presentarsi – almeno all’apparenza - come supporter di Emiliano, il presidente della Regione Puglia ha ricevuto a Giovinazzo un voto molto lusinghiero: 12 punti in più (58,67%) rispetto al dato regionale (46,78%) e 7 punti in più rispetto a quello provinciale (51,41%). Nonostante Depalma. E soprattutto grazie alla via unitaria scelta una volta tanto da tanti».