L’entusiasmo della Galizia per il risultato del referendum

L’Afp Giovinazzo è pronta per affrontare il campionato di A2

Due rientri eccellenti nelle fila dell’Afp Giovinazzo. Due «nomi», Bavaro Vincenzo e Antonio Turturro, che per amore della maglia bianco verde hanno deciso di tornare a giocare nel Pala Pansini. Entrambi giocatori esperti per aver disputato con diverse maglie e in giro per l’Italia