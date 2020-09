Ufficializzata la composizione del nuovo Consiglio regionale

Tra grandi nomi che non ce l’hanno fatta a raggiungere i voti necessari e qualche exploit inaspettato, è stata ufficializzata la nuova composizione del Consiglio regionale Pugliese. A seguito del voto e delle preferenze raggiunte al Partito democratico potrà contare su 16 seggi, tra le fila dei sostenitori di Emiliano la lista Con Emiliano ha conquistato 6 seggi, mentre i Popolari per Emiliano 5 seggi. Un posto in Consiglio quindi lo raggiungono solo 3 liste in appoggio al Presidente riconfermato, sulle 14 che hanno concorso alla sua rielezione. Complessivamente i seggi della maggioranza sono 27 mentre le opposizioni dovranno dividersi i restanti 23 scranni. Oltre a Raffaele Fitto che entrerà di diritto in Consigli regionale in quanto candidato presidente più suffragato tra gli sconfitti, al centro destra toccheranno 17 seggi. In particolare 6 a Fratelli d’Italia, 4 alla Lega, 4 a Forza Italia e 3 alla lista Puglia Domani. I restanti 5 seggi sono ad appannaggio del Movimento 5 Stelle. Balza agli occhi l’assenza di donne tra gli eletti del centro destra. Mentre il Pd è rappresentato da 5 elette, i 5 Stelle, in proporzione solo il partito più rappresentato dal gentil sesso. Sono 3 su 5 le donne che per il movimento siederanno in Consiglio regionale. Più sotto l’elenco completo degli eletti.

Michele Emiliano, Presidente della Puglia

Partito Democratico: Paolicelli Francesco, Anita Maurodinoia, Parchitelli Lucia, De Santis Domenico, Caracciolo Filippo, Ciliento Debora, Amati Fabiano, Bruno Maurizio, Piemontese Raffaele, Campo Francesco Paolo, Cicolella Teresa, Metallo Donato, Capone Loredana, Blasi Sergio, Pentassuglia Donato, Di Gregorio Vincenzo.

Lista Con Emiliano: PierLuigi Lopalco, Tupputi Giuseppe, Delle Noci Alessandro, Lopane Gianfranco, Tutolo Antonio, Leoci Alessandro Antonio.

Popolari con Emiliano: Stea Giovanni Francesco, Vizzino Mauro, Clemente Sergio, Leo Sebastiano Giuseppe, Stellato Massimiliano.

Raffaele Fitto, candidato presidente non vincitore

Fratelli d’Italia: Zullo Ignazio, Ventola Francesco, Caroli Luigi, De Leonardis Giovanni, Gabellone Antonio Maria, Perrini Renato.

Forza Italia: Lacatena Stefano, Gatta Giacomo Diego, Mazzotta Paride, De Palma Vito

La Puglia domani: Tammacco Saverio ,Dell’Erba Paolo Soccorso, Pagliaro Paolo

Lega Salvini: Bellomo Davide, Splendido Joseph, De Blasi Gianfranco, Conserva Giacomo



Movimento 5 Stelle: Laricchia Antonella, Di Bari Grazia, Barone Rosa, Casili Cristian, Galente Marco