Puglia Solidale e Verde è il primo partito a Giovinazzo

Per una incollatura. Per una inezia. Solo lo 0,20 percento ha separato la lista di Puglia Solidale e Verde, quella che ha sostenuto Nico Bavaro dalla elezione in Consiglio regionale. Pochi decimali che hanno fatto la differenza ma che hanno visto il candidato giovinazzese essere il secondo più suffragato, per la sua compagine, in provincia di Bari. A Giovinazzo poi è stato il più votato con quasi 1600 preferenze. «Il risultato non ci premia ma continueremo a fare rumore» è il commento di Bavaro che fa riferimento esplicito al motto che ha scelto per la sua campagna elettorale. E ci sono i ringraziamento per il risultato ottenuto. «Un ringraziamento speciale – ha detto - va alle cittadine e ai cittadini di Giovinazzo che mi hanno sostenuto in tantissimi con la propria preferenza. È stato un onore rappresentare la mia città. Ma da solo non avrei fatto nulla. Devo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato duramente per fare in modo che a Giovinazzo Puglia Solidale e Verde potesse risultare la prima lista. Straordinari». Infatti la lista di Bavaro a Giovinazzo è risultata essere la più suffragata con il 22 percento delle preferenze. «La primavera pugliese continua – ha continuato il segretario regionale di Sinistra Italiana - Emiliano si conferma il governatore della Regione Puglia, anche grazie all’impegno dei candidati e dei sostenitori di Puglia Solidale e Verde che in questi mesi di campagna elettorale hanno lavorato notte e giorno per raggiungere questo risultato. È stata una campagna inconsueta e difficile, ma piena di incontri, iniziative e partecipazione. Nonostante il risultato della lista non ci veda superare di pochissimo la soglia di sbarramento, non possiamo che ringraziare tutti i volontari e le volontarie, i candidati e le candidate che si sono messi in prima fila per rappresentare una idea di Puglia progressista, solidale e ambientalista».