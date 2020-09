A Giovinazzo vince Emiliano, Bavaro e Andriano in lizza per il Consiglio regionale

Doveva essere un testa a testa, invece non c’è stata partita. Almeno a guardare i risultati che hanno visto prevalere Michele Emiliano riconfermarsi a Presidente della Regione con il 46,6 percento dei voti. Netto il divario con Raffaele Fitto, lo sfidante principale alla poltrona di Governatore che si è fermato al 37,6 percento. Antonella Laricchia candidata per i M5S ha raccolto 11,3 percento, piuttosto al di sotto delle aspettative il risultato di Ivan Scalfarotto candidato per Italia Viva che ha raggiunto solo il 2,4 percento dei voti. Sono dati ufficiosi, potrebbero cambiare di qualche decimale, ma ormai i giochi sembrano fatti e confermati. Emiliano in quanto a preferenza a Giovinazzo ha anche superato il dato regionale. Si è attestato, sempre ufficiosamente al 48 percento dei consensi. Ottimo, sempre a Giovinazzo, il risultato di Puglia Solidale e verde che ha raccolto il 18 percento dei voti, arrivando addirittura a rappresentare la lista più votata a Giovinazzo, superando il Partito democratico di circa 3 punti percentuali. La lista in Puglia viaggia al di sopra del 4 percento, soglia di sbarramento che decide l’ingresso o meno nel consiglio regionale.Forse meglio la lista dei Popolari per Emiliano. Nelle due liste sono candidati ad un seggio in Regione i giovinazzesi Nico Bavaro e Saverio Andriano. Se le due liste dovessero confermare le posizioni raggiunte e se il loro consenso sarà sufficiente, sulla base dei voti complessivi sia personali che di lista potrebbero rappresentare Giovinazzo nella massima assise regionale. Ma queste al momento sono solo supposizioni che dovranno avere conferma nelle prossime ore con i dati definitivi e ufficiali che sono ancora da elaborare.