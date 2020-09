Percentuali bulgare per il «Sì» al referendum

Vince, anzi stravince il «Sì» al quesito referendario sul taglio di Parlamentari e Senatori che da 630 nel primo ramo del Parlamento e 315 nel secondo, passeranno a 400 e 200 rappresentanti istituzionali. Una vittoria netta con oltre il 69 percento dei voti contro i poco più del 30 percento dei contrari. Dati questi che dovranno essere ufficializzati nelle prossime ore, ma che non lasciano dubbi sull’esito del voto. Anche l’affluenza al voto è stata considerata buona, viste le premesse dovute alla paura del contagio del Covid 19. Un risultato eccezionale per i partiti alleati di Governo, addirittura «storico» per il Movimento 5 Stelle. Ancora più alta, rispetto allo scenario nazionale, l’affermazione del «Sì a Giovinazzo, dove la percentuale affermativa si è attestata a quasi il 75 percento contro il 25 percento dei «No». È utile ricordare che il voto espresso ha riguardato la modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione Italiana. In città per il referendum ha votato il 62, 72 degli aventi diritto. Il dato complessivo, indipendentemente dall'esito del voto, secondo gli osservatori, racconta di una Nazione che ha ancora voglia di Politica. Ha però voglia di cambiamenti, di nuove idee e di nuovi volti. L'aver indirizzato il voto verso il «Sì» indicherebbe ai partiti politici la direzione da intraprendere.