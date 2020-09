Otto milioni di euro ai frantoi oleari per le gelate del 2018

Prima la conferma dello stanziamento di fondi messi a disposizione dal Ministero delle Politiche agricole per contrastare l’avanzamento della Xylella, adesso l’annuncio dell’approvazione del decreto che stanzia somme, 8 milioni di euro, a sostegno dei frantoi pugliesi che hanno subito danni per le gelate dell’inverno del 2018. A comunicarlo è l’onorevole Francesca Galizia, insieme a Giampaolo Cassese, entrambi componenti della Commissione Agricoltura alla Camera. Sono misure che vanno a sostegno dell’agricoltura pugliese, tra le principali voci economiche della Regione, messa in crisi dagli eventi atmosferici e dagli attacchi di un batterio, quello della «sputacchina», che sta decimando gli ulivi da ormai un decennio. Eventi questi che hanno fatto perdere all’agricoltura pugliese 5 mila posti di lavoro. «Il contributo in conto capitale – si legge nel comunicato diffuso dai due parlamentari - sarà a favore dei frantoi oleari, ma anche per le cooperative di trasformazione nel settore oleario. Un impegno a sostegno del settore che ha visto in primis l’impegno del sottosegretario all’Agricoltura Giuseppe L’Abbate, all’epoca deputato, e sostenuto da tutti i commissari del MoVimento 5 Stelle in commissione Agricoltura. È una battaglia vinta, a sostegno di un settore storico e importante come questo, eccellenza del nostro settore Agroalimentare».