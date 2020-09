La paura del contagio ha messo a rischio l’apertura dei seggi

Il rischio concreto in queste ore prima della loro costituzione, è stato quello di non trovare abbastanza presidenti di seggio. Nella sola Bari sono stati il 70 per cento i presidenti rinunciatari dei seggi ordinari e il 100 percento dei seggi Covid. Un numero alto che ha fatto correre ai ripari il comune che è per fortuna risuscito a trovare i sostituti. Per i 4 seggi Covid, uno fisso nel Policlinico e tre volanti, si è fatto ricorso alla Protezione civile. I volontari sono stati opportunamente formati dallo Spesal, per poter permettere le operazioni di voto anche a chi è in isolamento fiduciario o in quarantena a causa del coronavirus. Anche tra gli scrutatori ci sono state molte rinunce. Per le sostituzioni hanno provveduto i presidenti di seggio.