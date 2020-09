Fai rumore! Nichi Vendola e Nicola Fratoianni stasera in piazza per Nico Bavaro

Per l’evento finale della campagna elettorale di Nico Bavaro, candidato al Consiglio regionale per «Puglia Solidale e Verde», questa sera alle 20, ci sarà anche Nichi Vendola. L’ex Presidente della Regione, sarà sul palco di piazza Vittorio Emanuele a sostenere Bavaro, insieme a Nicola Fratoianni, parlamentare per Liberi e Uguali, nonché segretario nazionale di Sinistra Italiana, e a Daniele de Gennaro, già candidato sindaco e consigliere comunale per Primavera Alternativa.